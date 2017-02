17aastane korvpallur Luka Doncic on tänavu tõusnud Euroopa tippmeeskonna Madridi Reali üheks kõige tähtsamaks mängijaks. Seega pole teps mitte üllatav, et tunnustatud portaali DraftExpress'i ninamehe Jonathan Givony arvates võib Doncic järgmisel aastal olla maailma tugevaima liiga NBA noormängijate valiku ehk draft'i esinumber.

Ameeriklane märgib, et ehkki Doncicit ei saa nooruse tõttu tänavu draft'is valida, on mitmed NBA klubid sloveeni Euroopas vaatamas käinud. "Euroliiga ajaloos on suutnud vaid Ricky Rubio niivõrd noorelt pidevalt korralikke mänguminuteid teenida," lisab Givony.

Kuid eksperdi sõnul on Doncic Rubiost, kes pallib tänavu NBAs Minnesota Timberwolvesis, samas eas parem. "Sloveen on astumas jõuliseid samme, et tõusta 2018. aasta draft'i esinumbriks," kirjutas Givony.

Veebruari viimasel päeval sünnipäeva tähistava 201 cm pikkuse Doncici keskmised näitajad Euroliigas on praegu 8,5 punkti, 3,8 lauapalli ja 3,6 korvisöötu.