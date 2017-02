Rallikrossivõistluste formaat, kus ühel sõidul on pikkust neli kuni kuus lühikest ringi ehk kõvasti alla 10 kilomeetri, teeb sellest ideaalse ala elektriautodele – akude mahutavus ei pea olema suur, vaid piisab, kui neid saab kiiresti paarikümne minutiga täis laadida või järgmise stardi eel uutega välja vahetada.

Põhja-Ameerikas tiirutav Global Rallycross sari, kus võistleb näiteks endine F1 sõitja Nelson Piquet jr., loob elektriautodele oma võistlusklassi juba 2018. aastast.

Kahekordne Euroopa meister ja Suurbritannias rallikrossi legendide sekka kuuluv Will Gollop rääkis ajakirjale Autosport: "Kõigil mootorispordialadel on kohustus minna üle elektri peale. Sooritusvõime kasvab, sest kiirendus on kohene ja käike pole vaja vahetada. Inimesed väidavad, et šõuväärtus kahaneb, sest masinad ei tee enam nõnda palju lärmi, aga pole ju võimatu ühendada gaasipedaali külge mingi lärmitekitaja, et kõik rahule jääksid."