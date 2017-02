Vasaraheites maailmarekordi püstitanud, kaks olümpiapronksi ja MM-hõbeda võitnud Jüri Tamm on jõudnud hämmastavalt palju korda saata. Ta on ehitanud maja ja elektriauto, kirjutanud raamatu, töötanud riigikogus, olnud ettevõtja, energiakonverentsi ja elektriautode ralli korraldaja. Seda loetelu saaks pikalt jätkata.

"Abikaasa vahel küsib: millal sa maha rahuned? Ei teagi, millal! Olen tagasi Eestis. Ma ei tulnud olümpiakomitee asepresidendi ametisse selleks, et CVsse üht aunimetust juurde panna. Eesmärk on kõike veel paremaks teha. Mul on hea meel, et need asjad, millest kaua rääkisin, on lõpuks realiseerunud.

Nüüd on olemas ka Eesti spordi arengukava, mille nimel sai lahinguid peetud ja mille pärast mind tüütuks nahaaliks ristiti," ütleb ülehomme 60. sünnipäeva tähistav Jüri muheledes. Järgnevalt teeme rännaku kohtadesse, millel on tema senisel teel eriline staatus.

Pärnu – sünnilinn, kus Jüri vasar lendas söehunnikusse