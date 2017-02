Tänasel Dubai velotuuri etapil lõi Astana jalgrattur Andrei Grivko võidusõidu ajal tuuri üldliidrit Marcel Kittelit, mistõttu viimase nägu verejoaga kattus.

Quick-Step Floorsi klubis sõitev 28aastane Kittel selgitas juhtunut: "Kui möödusime ehitusplatsilt, sattusime tugevate tuulte kätte ning võitlesime positsiooni eest, mis on alati stressirohke. Grivko lõi mind."

"Ma ei mõista, kuidas suudab keegi midagi sellist teha. Saan aru, et tugeva tuule käes sõitmine on pingerohke, aga see ei anna kellelegi vaba voli midagi sellist teha," lausus sakslane. Ta lisas, et ehkki Grivko oleks võinud tema silma vigastada, suutis ta traumast pääseda, mis teeb teda õnnelikuks.

Grivko, kelle klubikaaslane on eestlane Tanel Kangert, visati äsamise tõttu velotuurilt välja ning Kitteli sõnul ei andestaks ta Grivkole isegi vabandamise korral.

"Sellel pole jalgrattaspordiga midagi pistmist. Grivko tegu on meie ilusale spordile häbiplekk," kirjutas maailma kuulsaimal velotuuril Tour de France'il üheksa etappi võitnud Kittel Twitteris.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0