Täna avaldati kuulsa 24-tunnise Le Mansi kestvussõidu osalejad, kus leiame teiste seast ka näiteks soomlase Toni Vilanderi ja prantslase Fabien Barthezi. Jah, selle sama Barthezi, kes tuli 1998. aastal Prantsusmaaga jalgpalli maailmameistriks ning kaitses pikalt Manchester Unitedi väravat.

45aastane endine väravavaht sõidab Le Mansis numbri all 23 ning mehe istumise all on Ligier JS P217.

