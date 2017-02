Võidusõidumaailma kuningliku sarja F1 hooaeg saab alguse veidi vähem kui kahe kuu pärast. Red Bulli piloodi Daniel Ricciardo arvates on tema leivaisa sõitjate rivistus parem kui konkurent Mercedesel, kelle ridades kihutab kolmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

Mullu detsembris jäi Mercedes ilma Nico Rosbergist, kes võitis 2016. aasta hooaja just Hamiltoni ees. Sakslase loobumise järel palkas tiim uueks hooajaks endale soomlase Valtteri Bottase.

"Usun tõesti, et meil on kõige paremad sõitjad. Praegu. Ma ei tea, kes selles mõttes meie lähim jälitaja on, aga ega mind ei huvita ka," vahendab crash.net austraallase, kes jagab tiimi Max Verstappeniga, sõnu.

Ricciardo sõnul on Red Bull tänavu võimeline tiitli nimel konkureerima. "Uskuge mind: kui areneme sama hästi kui mullu, ei saa Hamilton niisama midagi," lisas ta.