Korvpalli Euroliiga 21. voorus jätkas head hoogu Kaunase Žalgiris: Leedu suurklubi võttis Vana Maailma tugevaimas klubisarjas kolmanda järjestikuse võidu, kui alistas Barcelona kodus 89:85.

Kuigi külalised tegid viimase veerandaja alustuseks 5:0 spurdi, vastas Šarunas Jasikeviciuse juhendatav Žalgiris kiiresti 12:4 spurdiga ning sai kohtumise ohjad enda kätte.

Võõrustajate eest olid väga heas hoos leedulased. Edgaras Ulanovas kordas Euroliiga karjääri punktirekordit ning sai kirja 17 silma, kõik kaheksa kahepunktiviset tabanud Lukas Lekavicius lisas samuti 17, Paulius Jankunas 15 ja Arturas Milaknis 14 punkti. Muide, Jankunasest sai kohtumise jooksul ka Euroliiga ajaloo paremuselt 12. korvikütt.

