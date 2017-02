Bikiinifitnessi superstaar Egle Eller-Nabi on lapseootel, kirjutab Kroonika. 34-aastane naine teatas septembris, et võtab võistlemisest mõneks ajaks ajaks pausi. Nüüd selgus, et selle plaani taga suur rõõmusõnum!

Egle Eller-Nabi ja Heiki Nabi esimene laps Renata sündis 2011. aasta mais.

Õhtulehe sporditoimetus saadab suurele spordiperekonnale omalt poolt siirad õnnesoovid!

Glamuursed Egle Eller-Nabi ja Heiki Nabi. (Teet Malsroos)