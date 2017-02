Uusrikkalt küsitakse: "Mis see on: kaks rõngast, kaks otsa, keskel nael?"

Uusrikas mõtleb ja pakub siis: "Ee-ee, vist on prillid, mis on naelaga otsaette löödud."

"Ei, need on hoopis käärid!" öeldakse talle.

Uusrikas on vaimustuses: "Ohhoo! On alles jõud! Käärid naelaga otsaette lüüa!"