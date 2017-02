Türgis Carya ning Nationali väljakul toimunud Golf Mad Pro-Am võistlustel osales ka Eesti klubi White Beach Golf võistkond koosseisus Gert Velsberg, Urmas Hübbe, Kalvi Kaas ja Tanel Türk. Osa võttis kokku 50 võistkonda ning WBG saavutas 25. koha.

Eraldi toimunud pro’de arvestuses tuli Gert Velsberg kaheksandale kohale. Lisaks tegi ta teisel võitluspäeval Carya väljaku kaheksandal rajal ka hole in one´i.

Velsberg ise rääkis, et tol päeval mängiti tiimimängu, kus neljast tulemusest läheb arvesse parim. "Teine päev algas meile raskelt aga kaheksandal rajal lõin ma palli 156 meetri kauguselt otse lipu suunas, pall maandus kolm meetrit enne lippu ning veeres allamäge auku," kirjeldas elukutseline golfar.

Huvitav oli see, et kuna tegu oli tiimimänguga ja mängiti parimat palli, läks hole in one ka teiste meeskonnakaaslaste kaartidele kirja.

Velsbergi jaoks oli see 20-aastase golfaristaaži jooksul kolmas hole in one.