Itaalia autotootja Ferrari pole viimastel aastatel suutnud vormel-1 sarjas maailmameistritiitli eest võidelda. Pigem jäädakse konkurentidest kaugele maha ja paranemise märke polnud näha ka eelmisel aastal. Kimi Räikkönen püüdis Autospordi veergudel selgitada, miks asjad on nii, nagu need on.

"See polnud kaugeltki ideaalne hooaeg, kuid nii mootorispordis juhtub," rääkis eelmise hooaja alles kuuendana lõpetanud soomlane. "Tulemus polnud tõesti selline, nagu Ferrari ootas."

Kimi Raikkonen usub helgesse tulevikku. (TOSHIFUMI KITAMURA)

Ta jätkas: "Tegime mõned head ja mõned mitte nii head sõidud. Meid segasid liiga paljud pisiprobleemid, kuid sellised asjad juhtuvad."

Uue hooaja eel on endine maailmameister positiivne. "Me teeme tegelikult head koostööd, kuigi tulemus pole alati selline, nagu sooviksime. Siiski näen meeskonnas palju häid asju ja 2017. aastal oleme loodetavasti seal, kus tahame olla. Loomulikult oleks sellisel juhul meil kõigil palju rõõmsam tuju."

Räikkönen isiklikult ongi viimane mees, kes Ferrari roolis maailmameistriks tuli. Juhtus see aastal 2007.