Eestlane kiiruskatsetest: "Nendel radadel on väga vahva sõita - väga kiired, voolavad ja sujuvad katsed. Peame jääma rahulikuks ja keskendunuks, et leida oma rütm. Loodan, et olud on mõnusalt jäiseid ning suudame võidelda kõige kõrgemate kohtade eest."

"Ootan pikisilmi Rootsi rallit. See on üks mu lemmikuid etappe, kus meeletud kiirused tõstavad adrenaliini lakke," rääkis Tänak. "Tänavuse aasta võimsamate autodega võib võistlusest oodata midagi väga erilist."

Rajad on väga kitsad ja see võibki kogu rallil kõige raskemaks osutuda. Kui on sadanud värsket lund, on äärmiselt tähtis õigel trajektooril püsida, et säiliks mingisugunegi pidamine."

Tänak lõpetab intervjuu väga positiivselt. "Ei suuda enam oodata, et juba rooli taha tagasi saada. Usun, et meil on potentsiaali järjekordne kõrge koht teenida."