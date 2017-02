Korvpalliliigas NBA on viimase aja kuumim teema New York Knicksi mängumehe Carmelo Anthony ümber toimuv. Meeskonna juhid soovivad vananevast superstaarist vabaneda, kuid kosilasi ei paista just üleliia olevat.

Kui klubi hierarhias kõrgemal asuvad inimesed loodavad Anthony lahkumist, siis meeskonnakaaslane Kristaps Porzingis mitte.

"Usun, et minu elu läheks tema (Anthony) lahkudes palju raskemaks," teatas 21aastane lätlane. "Ta muudab minu jaoks kõik palju lihtsamaks."

Kogenud ameeriklane on Porzingisele algusest peale abiks ja toeks olnud. "On veel palju asju, mida tahaksin Melolt õppida. Temaga koos on fantastiline mängida ja tunnen end tema juuresolekul hästi," sõnas 2015. aasta drafti neljas valik.

Knicks on üritanud Anthonyt maha parseldada mitmetele NBA meeskondadele, kuid huvi on olnud pehmelt öeldes leige. Praegu paistab kõige reaalsema variandina vahetustehing Los Angeles Clippersiga.