Kogu oma NBA mängijakarjääri Los Angeles Lakersis veetnud Magic Johnson on meeskonna juurde tagasi kutsutud, et legend klubi raskest seisust välja aitaks.

Viimased kolm hooaega allakäigutrepil sammunud Lakersil on hetkel käsin klubi ajaloo halvimad ajad. Tänavu on 52 mängust võidetu vaid 17 ning taaskord ollakse play-off´ist äärmiselt kaugel.

Olukorra parandamiseks palutakse nüüd abi Johnsonilt, kellest saab Jeanie Bussi nõuandja.

"Olen väga õnnelik, et saan taas oma endise meeskonna juures olla," teatas Lakersiga viiel korral meistriks tulnud endine mängujuht. "Annan endast kõik, et meeskond tõuseks tagasi eliitseltskonda, kuhu me kuulume."

57aastane Johnsoni tööülesanded hõlmavad sisuliselt kõike - alustades äritegemisest, lõpetades korvpalliga.