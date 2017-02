Joel Matipi vigastuse järel hulgaliselt mänguaega teeninud Ragnar Klavan on viimastes mängudes taas Liverpooli pingile taandunud. Samamoodi läheb ilmselt ka tänases kohtumises Hull City vastu.

Vähemalt nii arvavad meeskonnale lähedal seisvad meediakanalid This is Anfield ja Echo.

Kokku on oma ennustuse tänase algrivistuse kohta teinud kuus ajakirjanikku, kellest keegi Klavanit ei eelista. Valik on keskkaitsjate osas resoluutne - ühehäälelt on täna oodata Joel Matip ja Dejan Lovren paari.

Kõige tõenäolisemaks võib pidada ajakirjanike ennustuste põhjal koosseisu: Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Wijnaldum, Henderson, Lallana; Mane, Coutinho, Firmino. Suurim küsimärk ripub ilmsel Mane kohal, kes alles hiljuti liitus meeskonnaga pärast Aafrika rahvuste karikaturniiri.

Tänane kohtumine Hull City ja Liverpooli vahel algab 17. Klavani koduklubi vajab kahtlemata võitu, kuivõrd jaanuaris suudeti Inglismaa kõrgliigas teenida neljast mängust vaid kolm punkti.