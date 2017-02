Ekstreemspordivõistlusel Simple Session võistleb rulasõidu kvalifikatsioonis kokku üheksa Eesti sportlast. Õhtuleht vestles neist Toomas Seppäneniga, et valdkonda võhikutele – oleme ausad, neid on palju – veidi tuttavamaks teha.

Põrgatakse küll! Ja mõned on selle peale ka väga vihased, aga see käib asja juurde. Suurt probleemi ei ole. Etiketti otseselt pole, aga kogenud sõitjad oskavad teistele ettejäämist vältida. Kirjutamata reegel ütleb enamasti, et aeglasemalt sõitja laseb kiirema läbi. Aga vahel ka vastupidi!

On mul õigus, et Simple Sessioni võistluspark on muude Eesti parkidega võrreldes hoopis teine tase?

Meil pole ei nii suurt sise- ega väliparki. Simple Sessioni pargiga kohanemiseks on meil aega ainult treeningpäevade jagu (park saab valmis võistlusnädala alguses ehk tänaseks olid sõitjad saanud seal juba päris mitu päeva harjutada – toim).

Aga aastaringselt pole Eestis võimalik selleks võistluseks valmistuda. Loodetavasti lisandub tulevikus nii sise- kui ka välitingimuste skate-parke, kus saame Simple Sessioniks valmistuda. Peetrikülla ehitatud Spot of Tallinn on küll väga hea, aga siinsega võrreldes ikkagi väike.

Lisaks on enamik Eesti sõitjatest pigem tänavasõitjad, kes saavad hakkama keerulisemas keskkonnas ja suurtel siledatel pindadel end nii koduselt ei tunne. Reilid (käsipuud ja muud maapinnale pandud madalamat sorti takistused, mille peal saavad sõitjad näiteks rulaga libiseda – toim) on meile tuttavad, aga kõrgeid hüppeid saame harjutada vähe.

Spot of Tallinnas saame, aga see on ju avatud alles teist talve, aga Simple Sessionil on meil vastas mehed, kes omasid sääraseid võimalusi juba 13aastaselt ning on nüüd 25sed ehk omavad tosina-aastast vastavat kogemust. Loodetavasti kunagi jõuame meie kah sama kaugele.

Mida Simple Session Eesti rulasõitjate kogukonna jaoks tähendab?

Suurt pidu, kokkutulemist, tähistamist, aja nautimist. Simple Session on hea aeg. Puutume siin kokku maailma tippudega, mis mõjub motiveerivalt. Parema sõitjaga koos võistlemine arendab ja annab inspiratsiooni.

Kuidas teie spordialal rivaalide läbisaamine on – kas tipud näpunäiteid jagavad, kui küsida?