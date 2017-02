Kotsar on tõusnud meeskonna üheks täpseimaks viskajaks, kui ta on tabanud viskeid väljakult 130/66, mis teeb protsendiks 50,8. Paremini on hakkama saanud vaid üks meeskonnakaaslane (57,4%), kellega koos ollaksegi ainsad, kes suutnud tabada üle poolte visetest. Kolmepunktiviskeid kumbki proovinud polegi.

20aastane eestlane on South Carolina särgis kaasa teinud kõigis 22 kohtumises ning on keskmiselt 23,2 minutiga meeskonnas neljas.

Suurim murekoht on eestlasele olnud vabavisked, kui teele saadetud 36 üritusest on korvirõnga läbinud vaid 15. Seega protsent 41,7, mis on meeskonna tagant teine näitaja.

Kotsar on hankinud 121 lauapall, millest lausa 53 on tulnud ründest. Keskmine näitaja 5,5 on võistkonnas paremuselt kolmas. Lisaks on Kotsar andnud 17 resultatiivset söötu, sama palju vaheltlõikeid, teinud 26 pallikaotust ja blokeerinud üheksa viset.

22 mänguga on 208 sentimeetrine mängumees visanud 147 punkti, mis teeb keskmiseks 6,7. Enamat on suutnud kolm meest, kui parim on 19,1 silmaga Sindarius Thornwell.