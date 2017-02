"Kujunes selliseks kinniseks mänguks, pallikaotusi mõlemal poolel vähe ja probleeme oli visketabamusega, mis nii mõneski mehes kindlasti ebakindlust süvendas. Mõlemalt poolt siiski soliidne mäng, ma usun. See, et lõpu otsustasid meie kogenud mehed, on loogiline – treenerina loodan ikka sellistel hetkedel just nende kogemustele," rääkis Gert Kullamäe pärast kaotust.

"Me teadsime juba enne hooaja algust, et seekordne tuleb antud komplekteeritusega teistsugune, kui varasemad olnud on. Olen isegi üllatunud, et senimaani ei ole koduses liigas komistanud rohkem, kui vaid Kalev/Cramo vastu. Usun, et antud olukorras oleme oma asjadega seni väga hästi hakkama saanud."

Täna olid Tartu poolel edukaimad tagamängijad Tanel Sokk ning Gert Dorbek, kelle arvele kogunes vastavalt 19 ja 14 punkti.

TLÜ/Kalevi võidumängus Rapla üle viskas Kristo Saage 18 ja Djordje Dzeletovic 17 punkti. Rapla kasuks tõi Rasham Saurez 18 punkti. Esimest korda Rapla särki kandnud hollandlane Jito Kok sai 18 minutiga kirja kaks punkti, kaks lauapalli ja ühe korvisöödu.