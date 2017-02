Eesti parim rallimees Ott Tänak andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tema perre sündis teine laps.

"Täna hommikul liitus meie perega üks ime. Ema-isa ja vanem õde on väga õnnelikud," kirjutas M-Spordi rallitiimi kuuluv sporditäht. Õhtulehe sporditoimetus saadab ka omalt poolt teele siirad õnnesoovid!

Today morning another miracle joined our family 👨‍👩‍👧‍👦😍 Mommy-daddy and big sister are happy happy ☺️ pic.twitter.com/MiCYlOK1H6