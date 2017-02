Liverpooli jalgpalliklubi vorm on kohutav ja peatreener Jürgen Klopp kinnitas, et tema meeskond on kogu neile suunatud kriitika täielikult ära teeninud.

Täna jäädi 0:2 alla Hull Cityle, kokku on viimasest viiest mängust kaotatud koguni neli, ainus helge hetk oli 1:1 viik Londoni Chelseaga. Viimasest kümnest mängust on Liverpool suutnud võita vaid ühe, kui FA karikasarjas saadi 1:0 jagu tugevuselt neljandas liigas mängivast Plymouthist.

Kui veel detsembri lõpus peeti Liverpooli tõsiseks tiitlipretendendiks, siis nüüd jäädakse Chelseast maha juba 13 punktiga. Klopilt uuriti tänase mängu järel, mis tunne on kullaheitlusest välja jääda.