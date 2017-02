Prantsusmaal toimuval jalgratta mitmepäevasõidu Etoile de Besseges’i neljandal etapil sai Alo Jakin (HP BTP – Auber93) 48. ja Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) 81. koha. Etapi võitis prantslane Arnaud Demare (FDJ).

Velotuuri liider on Lilian Calmejane (Direct Energie), kes edestab Mads Würtz Schmidti (Katjuša-Alpecin) 17 sekundiga. Taaramäe on 19. (+8.17) ja Jakin 63. kohal (+21.45). Lõppjärjestus selgub pärast homset eraldistardist sõitu.

"Homme siis 12 km eraldistarti. Spekuleerides usun, et jõuan korraliku tulemuseni, kuid siiski siledal kaotan ilmselt liiga palju, et hiljem 3 km põntsul see tasa teha. Seega päris etteotsa jõudmine oleks hetke vormi arvestades liiga palju tahetud," kirjutas Taaramäe Facebookis. "Minu jaoks esiots on top 3. Muu on juba teisejärguline tulemus."