KORVPALL

Korvpallisõprade jaoks algab päeva üks põnevamaid mänge juba kell 12, mil Kasahstanis Astanas kohtuvad kohalik palliklubi ning Eesti esitiim BC Kalev/Cramo.



Cramo on tänavu Ühisliigas võitnud 14 mängust kõigest kolm, sealjuures on alistatud vaid kaks vastast: kaks võitu on kogutud Permi Parma ning üks just Astana vastu.