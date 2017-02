KORVPALL

Poolaja võidab Cramo Astana vastu 46:31. Cramo resultatiivseimana on Veideman visanud 12 punkti, kuid tähelepanu väärib ka Erik Keeduse esitus: ääremängija on visanud 7 silma, võtnud 5 lauapalli ning jaganud 4 korvisöötu.



Cramo suureks edu pandiks on olnud kolmepunktivisked, mida Alar Varraku hoolealused on tabanud 15st kaheksa.