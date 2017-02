Inglismaa vutiklubi Londoni Arsenal kaotas eile linnarivaal Chelseale 1:3 ning mängu järel laikis Arsenali pallur Alex Oxlade-Chamberlain Twitteris säutsu, mille sõnum oli ühene: klubi peatreener Arsene Wenger peab lahkuma.

23aastase inglase sõnul oli tegemist aga inimliku eksitusega ning ta laikis säutsu kogemata. "Muidugi ei meeldinud mulle see postitus. Ma ei saanud arugi, et seda laikisin," selgitas Ox - nii fännid teda kutsuvad. Lisaks helistas Chamberlain klubi ninameestele, et juhtunu eest vabandada ja selgitusi jagada.

Ääreründaja on tänavu Arsenali eest kõrgliigas kaasa teinud 20 kohtumises, kus on kirja saanud kaks väravat. Meistrite liigas on Ox viie matšiga löönud ühe värava.