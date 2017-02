Mullu autoralli MM-sarja kokkuvõttes Ott Tänaku ees seitsmendana lõpetanud Mads Östberg (kogus 102 punkti eestlaste 88 vastu) teeb tuleval neljapäeval algaval Rootsi rallil tänavuse MM-hooaja debüüdi.

Mullu M-Spordis sõitnud norralane kaotas käimasolevaks hooajaks küll koha põhitiimis, kuid kihutab siiski M-Spordi toetusel: Östberg roolib Tänaku leivaisa valmistatud Ford Fiestat.

29aastane Östberg kogus Rootsi ralliks vormi Norra meistrivõistluste etapil Finnskogi rallil, mille ta ka võitis. "See oli Rootsile mõeldes heaks ettevalmistuseks. Tahan seal hea tulemuse välja sõita, see on mu põhieesmärgiks," ütles Östberg.