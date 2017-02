Võidusõidumaailma kuningliku sarja F1 tšempioni Nico Rosbergi loobumise järel Mercedesega käed löönud Valtteri Bottas on soomlase endise ülemuse sõnul suur talent.

27aastane meie põhjanaaber on F1-karussellis tiirelnud 2013. aastast alates. Ehkki üheksa poodiumikoha kõrval ühtegi võitu Bottasel kirjas pole, peetakse teda väga andekaks sõitjaks.

Sama meelt on ka Timo Rumpfkeil, kelle meeskondades võitis Bottas 2008. aastal vormel-Renault Põhja-Euroopa karikasarja ja vormel-Renault Eurocupi. "Sel aastal oli Walter - nii me teda alati kutsusime - parem näiteks praegu Red Bullis sõitvast Daniel Ricciardost," ütles Rumpfkeil.

Sakslane lisas: "Valtteri on tõeliselt hea kutt normaalsest kodust, kes on Mercedeses vaid tänu ühele põhjusele: ta on eriline talent ja kõva töörügaja. Andekus on talle juba looduse poolt antud."

Rumpfkeili sõnul on Bottas suurepärase närvikavaga ning soomlase endine boss usub, et ta näitab tänavu suurepäraseid tulemusi. 2017. aasta F1-hooaeg algab traditsiooniliselt Austraalias, võistlussõit kihutatakse 26. märtsil.