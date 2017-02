BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai Ühisliiga-aastate jooksul Astanas esimese võidu, alistades sealse klubi 78:72. Peatreener Alar Varraku sõnul tõi võidu hea kaitsetöö.

"Esimene poolaeg tuli väga hästi välja, tõmbaksin paralleeli eelmisel nädalal Permi Parma vastu peetud mänguga. Kaitses olime terve mängu tublid - probleeme tekkis ainult kaitselaua kontrollimisega -, avapoolajal saime ka palju kiireid rünnakuid ja visked läksid. Rõhutasime meestele, et kui võimalused tekivad, tuleb need ära kasutada," rääkis Varrak.

Teise poolaja alguses tegi Astana kaitsetöös ühe olulise taktikalise muudatuse, mis halvas mõneks minutiks Kalevi mängu. Milles täpsemalt asi, ei hakanud Varrak välja tooma. "See muutis meie rünnakurütmi, aga poolaja keskel saime selle Timmu (Sten-Timmu Sokk - toim) abil tagasi. Ehkki Timmu tegi ses mängus mõne rumala pallikaotuse, oli ta muidu tubli," lisas peatreener.

Vigastatud Gregor Arbet ja Vitali Ljutõtš olid niigi jäänud koju, kuid eilses trennis ei saanud endast sadat protsenti anda ka Martin Dorbek. Varrak oli sunnitud kasutama põhiliselt seitset mängijat, episoodiliselt sekkus veel Timo Eichfuss. "Osal meestel oli teisel poolajal taktikaliste vigade tegemine keelatud," avaldas juhendaja. "See veidi halvas meie mängu, kuid Erka (Keedus - toim) ja Harper kukkusid lõpuks ikkagi viie veaga välja. Kolme pika mehe kasutamine viimastel minutitel oli seetõttu sundkäik, kuid tagamängijate vigastuste tõttu on Tollefsen mänginud treeningutel vahel ka "number kolme" kohal, nii et saime niisugust asetust kasutada."

Keedus mängis enne vigadega välja langemist 35 minutit ja 7 sekundit ning oli seejuures saanud puhata ainult seitse sekundit (!) - viimase veerandi alguses asendas teda nelja veaga Harper, kes aga kohe oma viimase vea tegi ning Varrak pidi Keeduse platsile tagasi saatma. Mitmekülgne Eesti koondislane oli tubli, kogus endale viimasel ajal tavatu "number kolme" kohal mängides 7 punkti, 7 lauapalli ja 6 korvisöötu ning Varraku kommentaar kõlas järgmiselt: "Erkal polnud pääsu!"