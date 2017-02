Ta on kogu selle kaheaastase võistluskeelu treeninud. "Olen kas iga päev või üle päeva jooksnud. See mulle meeldib, naudin protsessi. Täna tahtsin numbri rinnale kinnitada, et teistsugust emotsiooni kogeda. Tulemus ei olnud täna oluline. Tegemist ei olnud võistlusega, kus oleks vaja olnud paugutada," märkis Nikolajev.