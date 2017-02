Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu (25) nädalavahetus Oberstdorfi lennumäel tundus Eestimaalt vaadatuna üpris vastuoluline: eile ebaõnnestus ta võistlushüppel sedavõrd (129,5 m), et jäi konkurentsitult viimaseks, täna aga murdis 190,5 meetrise lennuga end esimest korda pärast comeback’i teise vooru ehk MK-punktidele. Tõsi teine hüppevoor jäi kehva ilma tõttu ära, mistap ei saanud eestlane võimalust end 30. kohast kõrgemale hüpata. Poolehoidjad on õigustatult rõõmsad, aga elu parimal võistlusel (2014 kevad) 6. koha saavutanud sportlane ise tolle punkti peale "silda ei viska". „Selle punkti kõige tähtsam väärtus seisneb selles, et edaspidi sel MK-hooajal on minu rinnanumber tunduvalt kõrgem,“ selgitab Nurmsalu ja rõhutab, et too hüpe oli korralik, aga kaugel ideaalist. „Tänu sellele saan hüpata tugevamatega sarnasemates tingimustes. See on hierarhia, mida mööda tuleb liikuda ja selles mõttes on see punkt väga oluline. Aga karjääri mõttes on see lihtsalt verstapost – esimene punkt pärast comeback’i. Ei enamat.

Ma ei tulnud selleks tagasi, et punkte koguda. Eesmärk on ikkagi järgmise aasta olümpia. Pigem on väga kahju, et väljateenitud lisahüpe jäi tegemata. Oleks tahtnud minna 200+ meetrit püüdma. Oli variant riskida, sest tahapoole polnud kukkuda. Kahju, aga mis parata.“

Järjekordse võistlusnädalavahetuse võtab ta kokku sõnadega „kool“ ja „õppimine“. Ta selgitab, et sisuliselt katsetati terve nädalavahetus erinevaid seadistusi suuskade ja klambrite juures. Detailidesse laskumata võib öelda, et nood nüansid muudavad suusakäitumist pärast tõuget ja lennu ajal. „Fookus läks hüpete pealt mõnevõrra kaugele, aga nagu näha, siis tänaseks suutsime juba täitsa korraliku seade kokku panna,“ märgib Nurmsalu. Tamsalust pärit mägikotkas lisab, et eilne hüpe läks ka osati varustusega sahmerdamise nahka. „Varustuse sättimise käigus läks hüppe pool vähe jäigaks, võistlushüppel läksin nii-öelda maailma muutma. Kehv tuul sattus ka ja tuli ilmselt selle talve kõige kehvem hüpe. Oleks teadnud, et selline hüpe tuleb, oleks tervislikum olnud suuskadeta tornist alla tulla. Samas, selliseid hüppeid on ka vaja. See oli kasulik, see oli äratus. Eile oli küll raske õige soone peale jääda ja see hüpe ära unustada, aga treeneri ja kaasas olnud venna abil suutsime selle hüppe korraks riiulisse panna ja täna hommikul sealt õige vormi võtta. Ja see toimis.“ Nädala keskel avaldas Nurmsalu Õhtulehele lootust, et ehk on vahepeal uuenduskuuri käigus suuremaks muudetud Oberstdorfi lennumägi, mis vanasti oli ta lemmik, nüüd veelgi rohkem meelt mööda. Reaalsus osutus aga teistsuguseks. „Kui päris aus olla, siis täna oli küll väga hea võistlus, aga see on maailma üks igavamaid lennumägesid. See muudeti hästi turvaliseks, vana Oberstdorfi võlust pole haisugi. Ainuke vinge asi, mis jäi, on jumala sõrm.“