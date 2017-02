Jäär Kui teed pingelist vaimset tööd, siis peaksid täna ajule kindlasti rohkem puhkust andma. Samuti tuleks ennast mingil viisil ka füüsiliselt koormata. Kui mõte ei liigu, jookse või võimle see käima.

Sõnn Sinu suhe ­kellegagi võib minna keeruliseks – eriti kui teie vahel on juba varem pingeid olnud. Samas sobib päev probleemide süvaanalüüsiks ja looduses jalutamiseks.

Vähk Kalleid asju pole soovitatav osta. Või kui see on tingimata vajalik, siis kontrolli kindlasti seadmete tehnilist korrasolekut ja muid kvaliteediga seotud näitajaid. Samuti pole soovitatavad võlad-laenud.

Kaalud Sinu vastas olevad jõud on tugevad ja püüavad sind kuidagi mõjutada. Kui oleksid enesekindlam, siis oleksid ka teised sinu suhtes diplomaatilisemad. Sa ei pea kõigile meeldima!

Skorpion Ühelt poolt ründavad sind olmelised pisiasjad ja tüütud kohustused, teisalt tunned, et oled sisemiselt täiesti vaba. Kerge rahutus võib siiski olla – aga see soosib loovust ja fantaasiat.

Ambur Partnerlus on täna oluline, ent eriti just õhtupoole võib selles liinis takistusi või viivitusi ette tulla. Seega pead olema kannatlik ja mitte kiirustama.

Kaljukits Sinu liigtõsine olek rikub nii mõnegi ilusa hetke – siin on mõeldud eelkõige isikliku eluga seotud aspekte. Püüa olla objektiivsem ja ära sõltu nii palju varasematest eelarvamustest!