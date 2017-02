Aafrika rahvaste karikaturniiri finaalis alistas Kameruni jalgpallikoondis 2:1 Egiptuse ja krooniti 15-aastase pausi järel taas Aafrika tšempioniks.

Gabonis toimunud turniiri finaali läks juhtima hoopis Egiptus, kui 22. minutil tegi skoori Mohamed Eleny. Teisel poolajal õnnestus Kamerunil aga läbi Nicolas N'Koulou ja Vincent Aboukabari väravatest võit võtta. Viimane tabamus sündis mängu 88. minutil.

Viimati tuli Kamerun Aafrika meistriks sajandi alguses, aastatel 2000 ja 2002. Toona alistati finaalides vastavalt Nigeeria ja Senegal. Kokku on Kamerun viiekordne Aafrika meister.

