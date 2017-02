Kriis süvenes veelgi laupäeval, kui koduses liigas jäädi 0:2 alla Hull Cityle. This is Anfield tuli välja artikliga, kus toodi välja viis nüanssi, millega Jürgen Klopp viimastel nädalatel mööda on pannud.

Liverpooli vutimeeskonna 2017. aasta on olnud pehmelt öeldes nigel, kui kümnest mängust on võidetud vaid üks ning kaotatud viis.

Siinkohal oleks kohtumine Sunderlandi vastu olnud hiilgav võimalus anda põhimeestele veidi puhkust, kuid Klopp tegi võrreldes eelmise mänguga vaid ühe vahetuse. Tasuks 2:2 viik ning alates sellest 2. jaanuari kohtumisest püsitakse Premier League´is võiduta.

Samuti paistab Liverpool sellest asjast saati väsinu ja kurnatud meeskonnana, kust puudud kiirus ja sära.

2. Mane puudumisest mööda vaatamine

Seda, et Sadio Manest oli hooaja esimese poolega kerkinud Liverpooli võtmemängija, said aru ilmselt kõik jalgpallihuvilised. See, et 24aastane senegallane sõidab Aafrika rahvaste karikale oli Kloppile teada juba ammu ning augu lappimiseks oleks pidanud küpsema sobiv plaan.

Liverpooli mäng lagunes pärast seda, kui Sadio Mane mõneks ajaks koondisega liitus. (Craig Brough)

Väidetavalt oligi sakslasel idee tuua meeskonda täiendusi, kuid mõtte tasandile see jäigi ja nagu näha, siis on ka valusalt kätte maksnud. Klopp on küll katsetanud samal positsioonil olemasolevaid mehi, kuid tulemus pole olnud kaugeltki nõnda efektiivne kui Manega.

Liverpooli mäng on Senegali vutimehe puudumisel olnud aeglane ja etteaimatav.

3. Emre Cani mängitamine

Cani usaldamine on tekitanud ilmselt Liverpooli fännides kõige rohkem segadust ja küsimärke. Georginio Wijnaldum oli Liverpooli hooaja alguse edu üks põhilisi arhitekte, kui oli augustist kuni novembrini meeskonna põhitegijate hulgas.

Mingil hetkel otsustas Klopp aga hakata mängitama Cani, keda siis vaevas veel kergelt vigastus. Selle vaatamata alustas sakslane 26 päeva jooksul seitsmes kohtumises põhikoosseisus. Oli selgelt näha, et mees pole 100 protsenti mängukõlbulik ja on vormist välja.

Emre Cani mäng pole olnud vajalikul tasemel. (PAUL ELLIS)

Samuti pole Can keskväljal piisavalt loov, kiire ning ründavas rollis, kus Klopp teda näeb, on ta sisuliselt kasutu.

4. Liiga hilised vahetused

Vahetusega hiljaks jäämist märkasid juba Dortmundi fännid, kui Klopp seal oma viimased aastaid veetis.

Sakslane jääb liialt lootma põhikoosseisu meestele ning hiliste otsustega ei annagi pingilt sekkunutele suurt võimalust. Näiteks nädalavahetusel Hulli vastu tulid Alberto Moreno ja Divock Origi väljakule vaid seitse minutit enne kohtumise lõppu. Selleks ajaks oli vastaste peatreener vahetustega läinud viie kaitsja peale ja kindlustasid korralikult tagalat.

Ilmekad näited Kloppi kaheldavast vahetuste taktikast on ka kevadine 1:3 kaotatud Euroopa liiga finaal ning kohtumised Southamptoni vastu nii liigakarikas kui Premier League´is (kolmest mängust üks viik ja kaks kaotust).

5. Lucas Leiva mängitamine

See, et tegemist toreda poisi ja pikaaegse meeskonnaliikmega, ei loe jalgpallis mitte midagi. Leiva pole piisavalt heal tasemel, et mängida Liverpoolis - veel vähem keskkaitses.

Lucas Leiva on Liverpoolis juba 2007. aastast, kuid nüüd paistab, et mehe parim enne on kahjuks möödas. (Jason Cairnduff)

Vaadates viimast mängu Hulliga, siis nende mäng põhines kiiretel kontrarünnakutel. Selleks, et neid takistada, oleks vaja olnud kaitsjaid, kes suudavad tempot hoida.

Klopp valis aga tähtsaimale positsioonile meeskonna kõige aeglasema palluri. Lisaks tema kõrvale vasakkaitsesse selgelt väsinud ja alavormis James Milneri. Tulemust teame me kõik - Hull City võitis kohtumise 2:0.