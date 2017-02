"Täna on seda vara öelda, kolm nädalat on aega. Väga keeruline on mingisuguseid lubadusi anda," teatas võistluste direktor Indrek Kelk Õhtulehele küllaltki nukral toonil.

Tänase seisuga jääb 44. Tartu Maratonini täpselt 20 päeva, kuid kas ja kuidas võistlus toimub, on hetkel veel suure küsimärgi all.

Siiski pole seis lootusetu ning vaid mõne päevaga on pisikesed lootuskiired esile kerkinud. "Pühapäeval tuli paar-kolm sentimeetrit lund Otepää piirkonda. Nii kehvade oludega loeb iga sentimeeter. Aga see pole veel päästev lumi," kirjeldas Kelk olukorda.

Tulevatel päevadel lubatavad külmakraadid annavad lootust sajuks ning loob võimaluse ka tehislume tootmiseks. "Igal juhul kõik see, mis lund ära ei võta on abiks ja toeks. Kindlasti ei jää me ka ise käed rüpes ootama. Täna alustasime Otepääl lume tootmist, et maratoni raja esimene kilomeeter ära katta."

"Selle lõigu kaasabil saaksime vähemalt 5,2 kilomeetrise ringi Tehvandi radadega koos. See oleks selline kõige-kõige viimane hädaabinõu, kui põhirajale ikkagi sõitma ei pääse," tõi Kelk välja plaan B.

Siiski saab olema võtmeküsimuseks naturaalse lume maha sadamine, kuivõrd kogu trassi tehiskattega päästa on võimatu. "Kõige tõenäolisem on, et vähemalt mingisugust kunstlumega asjade parandamise varianti on ka vaja kasutada.

See on võimalus mõne üksiku kehvema koha parandamiseks. Mingisugust olulist lõiku pole kunstlumega kindlasti võimalik teha."

Seda, kas täispikal rajal saab tänavu võistelda, selgub vahetult enne ürituse algust. "Lõplik otsus tuleb maratoninädala alguspäevadel. Kas see on esmaspäev, teisipäev või isegi kolmapäev - täna ei oska seda veel öelda," sõnas Tartu Maratoni direktor.

"See sõltub tolle hetke oludest, situatsioonist, ilmaprognoosist. Varem ei saa kindlasti midagi paikapanevat öelda."

Kelk ise ärgitab inimesi asja positiivselt vaatama. "Hetkel soovitaks inimestele ikkagi lootust mitte kaotada, harjutada ja vaadata, mis siis talv edasi toob."

Lisades siiski, et kehvad talved on üldist huvi maratoni vastu kõvasti lagetanud. "Kui me võtame kahe aasta taguse maratoni, mis viimati toimus, siis võrreldes sellega on täna peaaegu poole vähem registreerunuid.

Toona oli võistlejaid natuke alla seitsme tuhande, täna on alla nelja tuhande registreerunu. Ilmselgelt need kehvad talved mõjutavad ja praegune olukord pole ka väga julgustav."