Ameerika jalgpalli tippsündmus Super Bowl pakkus oma 51. lavaletulekul tõelise põnevusetenduse, kui The New England Patriotsil õnnestus täna lisaajal 34:28 alistada Atlanta Falcons. Võitjate täht Tom Brady nimetati küll mängu parimaks ning mees teenis oma viienda meistrisõrmuse, kuid Brady esitustest palliplatsil püüab vaat et rohkem silmapilke tema kaunis kaasa.

Nimelt on 39aastane ameeriklane abielus Brasiiliast pärit supermodelli Gisele Bündcheniga. 2006. aastal suhte avalikuks teinud paar kasvatab kahte last: nelja-aastast tütart Vivian Lake'i ja kolm aastat vanemat poega Benjamini. Küsite, milline Bündchen välja näeb? Aga palun!