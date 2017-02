Sapöör astub bussi, pomm kaenla all, võtab külmavereliselt istet ja asetab pommi oma põlvele. "Mis asi see teil on?" küsib konduktor.

"Ah, see on üks lõhkemata pomm," selgitab sapöör. "Komandör käskis selle linnast välja viiaja polügoonil õhkida."

Reisijad tarretuvad õudusest. "Sina idioot," käratab ärritatud konduktor, "sina tuled sellise asjaga bussi! Pommi koht on pakiruumis!"