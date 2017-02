Viimati 2009. aastal F1-sarjas kihutanud BMW teatas, et neil pole plaanis võidusõidumaailma kuningliku sarjaga taasliituda.

Et tänavusest hooajast alates on vormel 1 uute omanike käes, on loodetud, et sarja populaarsuse tõus meelitab stardijoonele uusi meeskondi. Kuid BMW sulges sellele võimalusele ukse.

"Tahtsime F1-sarja tarbeks kulutatavat raha suunata mujale. BMW on nüüd juhtiv elektriautode tootja ning ehkki jälgime tehnikaspordis toimuvat teraselt, pole meil praegu plaani vormel 1 naasta," selgitas BMW maineka väljaande Autosporti päringule.