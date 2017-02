Neljapäeval algab autoralli MM-hooaja teine etapp, kui algust tehakse Rootsi ralliga. Mõistagi läheb starti ka meie esiekipaaž Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Duo lõpetas hooaja avaetapi Monte Carlos tehniliste probleemide kiuste kolmandana ning M-Spordile kindlustas etapivõidu neljakordne valitsev maailmameister Sebastien Ogier.

M-Spordi juhi Malcolm Wilsoni sõnul alustati hooaega fantastiliselt ning etapivõit Monte Carlost oli igati vääritud. "Samas oleme teadlikud, et peame edasi töötama, kui tahame oma eesmärke saavutada ja esikoha nimel püsivalt võidelda," sõnas britt.

Wilsoni hinnangul on Rootsi ralli unikaalne, kuid M-Spordi õnneks on neil sealmail alati hästi läinud. "Sebastien on ralli kolm korda võitnud ning Otile meeldivad suured kiirused. Tänu sellele võime olla enesekindlad, et võitleme taas poodiumikohtade nimel," ütles Wilson.