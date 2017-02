39aastane Brady juhtis meeskonna kohe esimesel katsel touchdown’ini ja 34:28 võit tagas nii talle endale kui ka klubile viienda meistritiitli. Arvestades, et 51. korda mängitud Super Bowli ajaloo senine suurim come-back oli 10punktilisest kaotusseisust võiduni tõusmine, oli Patriotsi saavutus täiesti müstiline.

New England Patriots oli Atlanta Falconsi vastu kolmanda veerandaja keskel 3:28 kaotusseisus, aga tõusis sealt imelise lõpuspurdi toel viigini ja viis mängu lisaajale – esimest korda Super Bowli ajaloos! – kus sai määravaks mängujuhi Tom Brady meisterlik tegutsemine.

Nii kaalukas matšis, kus kohtuvad oma ala absoluutsed tipud, ei ole ju võimalik kohtumise käiku sedavõrd kardinaalset pööret tuua… On ikka küll!

Meenutame mõningaid tippspordiajaloo vägevamaid come-back’e. Ammendav järgnev nimekiri kindlasti pole, sest come-back’ide võrdlemine on subjektiivsem kui kohtunikutöö iluuisutamises, aga väärikad on need 10 spordisündmust kindlasti!

Wimbledon 1927. Meeste üksikmängu tšempion Henri Cochet jäi nii veerand- kui ka poolfinaalis ja ka finaalis settidega 0:2 kaotusseisu, aga võitis kõik kolm matši. Veerandfinaalis ameeriklase Bill Tildeni vastu oli Cochet kolmandas setis 1:5 taga, aga võitis selle 7:5 ja kogu matši takkapihta. Järgmine kord suutis mõni mees Suure Slämmi turniiril kolm matši järjest 0:2 kaotusseisust võtta 2013 Prantsusmaa lahtistel, vägilaseks oli siis hispaanlane Tommy Robredo, kelle tee lõppes aga veerandfinaalis.

Bern 1954. Ungari jalgpallikoondis valitses maailma ja kui nad MM-finaali Lääne-Saksamaa vastu 8. minutiks 2:0 juhtima asusid, paistis kõik selge olevat. Muuseas, alagrupis olid sakslased saanud madjaritelt 3:8 kolaka! Aga viis aastat löömatuna püsinud Ungari lubas Lääne-Saksamaal viigistada ja 84. minutil ka võiduvärava lüüa. Sündis Berni ime ja lõppes Maagiliste Madjarite ajastu.

London 1957. Inglismaa jalgpalli meistrivõistluste esiliigas oli Charlton 27 minutit enne lõppu Huddersfieldi vastu 1:5 kaotusseisus ja arvulises vähemuses, sest kapten Derek Uftoni õlg oli liigesest välja läinud ja vahetusi jalgpallis toona ei tuntud. Viis väravat löönud Johnny Summersi toel tõusis Charlton aga 7:6 võiduni.

Sheffield 1985. Snuukri MMi finaalis kohtusid kahe eelmise aasta maailmameister Steve Davis ja Dennis Taylor, kes jäi 0:8 kaotusseisu, aga võitis matši 18:17, kusjuures viimase frame’i võitja otsustas viimasena lauale jäänud must pall, mis läks auku alles seitsmenda löögiga ja tõi Taylorile tema karjääri ainsaks jäänud MM-tiitli. Matš on siiani snuukriajaloo kuulsaim.

Wimbledon 1993. Tšehhitar Jana Novotna juhtis naiste üksikmängu finaali Steffi Grafi vastu 7:6, 1:6, 4:1 ja omas serviõigust, ent kaotas siis viis geimi järjest. Kolmanda järjestikuse tiitli võitnud Graf tõdes hiljem: "Ma polnud alla andnud, aga arvestades asjaolusid, siis mingit positiivset tunnet mul küll polnud."

Finaalmatšil Briti kuningakoda esindanud Kenti krahvinna lohutas pisarates Novotnat, et küll saabub ka tolle tund. Saabus. Aga esmalt kaotas Novotna 1997 finaalis Martina Hingisele. Aasta hiljem saabus lunastus, kui tšehhitar alistas Nathalie Tauziat’ ja võitis oma karjääri ainsa Suure Slämmi turniiri.

Barcelona 1999. Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayern – Manchester United on 90 minutit täis tiksunud ja Saksamaa klubi juhib 1:0. Aga kaks David Beckhami nurgalööki, millest esimese järel skoorib Teddy Sheringham ja teise puhul Ole Gunnar Solskjaer, hiljem kuulub 2:1 edu juba Man Unitedile. Meistrite liiga ajaloo äkilisim pööre.

New York-Boston 2004. Ameerika pesapalli profiliiga MLB poolfinaalis Boston Red Sox – New York Yankees juhtis viimane mängudega 3:0 ning neljandal (enda koduväljakul) peetud matšis 4:3 nii, et Red Soxil oli alles ainult kolm lööjat. Bostoni tiim viigistas ja võitis lisavoorud. Red Sox võitis ka järgmised kolm mängu ning jõudis finaali, kus tehti 4:0 tuupi St. Louis Cardinalsile ning võideti esimene meistritiitel pärast 1918. aastat. MLB ajaloos pole ükski teine meeskond mitte kunagi 0:3 kaotusseisust võiduni tõusnud.

Infoks: jäähokiliigas NHL on see juhtunud neli korda (Toronto Maple Leafs 1942 finaalis, New York Islandres 1975 veerandfinaalis, Philadelphia Flyers 2010 poolfinaalis ja Los Angeles Kings 2014 kaheksandikfinaalis). Korvpalliliigas NBA mitte kunagi.

Istanbul 2005. 20aastase pausi järel Meistrite liiga finaali jõudnud neljakordne Euroopa meister Liverpool avastas end AC Milani vastu avapoolaja lõpuks 0:3 kaotusseisust. Mis on plaan? Proovida skoor viisakana hoida? Ei – turmtuli! Vahemikus 54.-60. minutini lõi Liverpool kolm väravat ja viigistas. Võit vormistati penaltiseerias.

Illinois 2012. Golfi kirglikem vastasseis on Ryder Cup, kus kohtuvad USA ja Euroopa meeskonnad. 2012 oli Euroopa enne 12 viimase päeva üksikmängu 6:10 kaotusseisus, ent võitis kapten Jose Maria Olazabali juhtimisel 14,5:13,5. "Kuidas suutis erakordselt talendikas USA meeskond minetada edu, millesarnast pole Ryder Cupi 85aastases ajaloos varem kunagi käest antud?" küsis ajaleht Wall Streer Journal.

Sotši 2014. Olümpiamängude naiste jäähokiturniiri finaalis juhtis USA veel kolm ja pool minutit enne lõpusireeni Kanada vastu 2:0. Siis lõi Kanada oma avavärava ja peagi asendati väravavaht kuuenda väljakumängijaga. 86 sekundit enne lõppu tabas USA pealevise valveta Kanada värava posti. Paar sentimeetrit paremale ja olümpiakuld kuulunuks USAle. Aga Kanada viigistas kohe seejärel ja võitis lisaajal 3:2.