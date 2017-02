22aastane Pascal Wehrlein on vormeliekspertide arvates F1-sarja üks suuremaid talente, kuid jaanuaris saadud kaelavigastuse tõttu ei pruugi sakslane hooajaeelse(te)l testi(de)l kaasa teha.

Sauberiga kihutav Wehrlein vigastas end eelmisel kuul USAs Miamis sõidetud Race of Championsil, kui keeras Felipe Massaga võideldes kolmerattalise Polaris Slingshoti üle katuse.

Pascal Wehrlein and his passenger walked away from a big crash at #ROCMiami. https://t.co/x1mXvlxydi