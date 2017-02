Möödunud aastal kogu spordimaailma vapustanud Leicesteri edulugu Premier League´is on tänaseks ajalugu ning pikka pidu ei pruugi enam olla meeskonna peatreeneril Claudio Ranieril.

Valitseva meistri tänavune hooaeg on Inglismaa kõrgliigas kulgenud äärmiselt nigelalt. 24 mängust on suudetud võita vaid viis ning relegatsioonikohast lahutab Rebaseid vaid üks punkt.

Kehvade esituste pärast on Ranieri korduvalt vaibale kutsutud, kuid pärast nädalavahetuse 0:3 kaotust Manchester Unitedile meeskonna bosside kannatus katkes. Eelnimetatud kohtumist oma eralennukiga vaatama tulnud võistkonna omanik Vichai Srivaddhanaprabha andis selgelt mõista, et itaallasest peatreeneril on maksimaalselt kolm mängu, et olukorda parandada.

Leicesteri ootab järgmise kahe nädala sees ees alustuseks FA Cupi mäng Derbyga, seejärel Premier League´is Swanseaga ning lõpetuseks Meistrite liiga play-off´i avaringi kohtumine Sevillaga. Kui kodune sari on valitseval meistril aia taha läinud, siis Euroopas on võistkond hästi hakkama saanud ja sellest võibki ehk Ranieri päästerõngas saada.