Võistlustules on veel viis Eesti meeskonda. Kogu austusest TTÜ ja Pärnu Sadama vastu on neil vastavalt BC Kalev/Cramo ja FIBA Europe Cupil play-off-koha eest võidelnud Prienai Vytautase vastu rohkem kui raske ning nende edasipääs kahe mängu kokkuvõttes võrduks suuremat sorti imega.

Tänu kehvas majanduslikus seisus Šiauliai loobumisele esimese asetuse saanud Tartu Ülikool lõpetab kaheksandikfinaali ehk esimese ringi põhimõtteliselt siis, kui teised alles alustavad. Et vastaseks sattus kauge Kasahstani külaline Atõrau Barsõ, peetakse mõlemad heitlused kahel päeval järjest kodusaalis. Eile alustasid tartlased turvalise 83:49 võiduga, mis ei jäta tänaseks edasipääseja osas kahtlust.

Roos: Liepaja on pöörane võistkond

Rapla Avis ja TLÜ/Kalev hakkavad aga madistama jõukohaste Läti klubide, vastavalt Valmiera ja Liepajaga. Ehkki koduliigas ollakse vastavalt kolmas ja kuues, võitis "väike" Kalev viimati Raplas peetud omavahelise mängu ja on saavutanud hea hoo. Kui jätta välja matš "suure" Kaleviga, on selle aastanumbri sees võidetud kuuest mängust viis.

"Eesmärk on pääseda järgmisse ringi. Ülesanne pole lihtne – Liepaja näol on tegemist pöörase võistkonnaga, kes mängib kõik 40 minutit maa-ala kaitset ja kui palli kätte saavad, siis jooksevad. Kodus mängivad nad hästi, väljas heitlikumalt," tutvustas Raido Roos vastast.

Rohkem on Roosil tulnud siiski tegelda oma meeskonnaga. "Alustasime pärast jõule täiesti nullist. See protsess oli minu arvates parem, kui uutele meestele vanade asjade selgeks tegemine," rääkis noor pealik julgest käigust. Tõsi, Roos võttis vangerduse teel ise ameti üle Kalle Klandorfilt ning meeskonnaga liitusid Kristo Saage ja Djordje Dzeletovic.

Ta on Saage liitumise üle väga rõõmus: "Vajasime meest, kes vaimu ülal hoiaks. Saagel jutt käib kogu aeg ja see on parem variant, kui viis meest edasi-tagasi nohistaksid."

Kuusmaa: peame taastama enesekindluse

Teises paaris lähevad kokku Eesti ja Läti liiga hetke kolmandad tiimid ning Rapla ülesanne on keerulisem – mängitakse väga heasse hoogu sattunud Läti valitseva meistriga, kes alistas kümmekonna päeva eest Meistrite liigasse kuuluva Ventspilsi.

"Mängisime põhiturniiri lõpus oma hea asetuse maha," kahetses Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. "Aga meid ootab kaks head mängu ja parem läheb edasi."

Hooaja alguses bravuurselt esinenud korvpallipealinna sats ilmutab väsimusemärke, kaotatud on viis mängu järjest. Ent tiimiga liitus uus mees Jito Kok, vigastusest on tervenenud Indrek Kajupank ja Kuusmaa usub uude tõusu: "Peame enda enesekindluse uuesti üles leidma ning kui leiame väljakul õiged lahendused ja hakkame ka väljast tabama, oleme ohtlik sats."

Kokilt ootab juhendaja esmalt eelkõige musta tööd, kaitsesse ja lauavõitlusse panustamist. "Lisaks loodan, et ta kasutab korvi all tekkivad võimalused ära ja lükkab ründelauast mõne palli sisse," lausus Kuusmaa.