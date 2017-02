Lewis Hamiltoni isa Anthony on oma poja uue meeskonnakaaslase Valtteri Bottase pärast mures, sest briti kõrval olevat raske võistelda.

"Ükskõik, kes otsustab Lewise vastu minna, peab oma karjääri üle hoolega läbi mõtlema, sest temaga võistlemine võib olla karjääri lõpetav otsus," teatas papa Hamilton.

Ta usub, et Bottasel on ees ootamas väga raske aasta, sest kolmekordsest maailmameistrist meeskonnakaaslane olevat elu parimas seisus. "Usun, et ta on saanud vanemaks, targemaks ja on liikumas oma tipu suunas. Lewisega peavad sel hooajal kõik arvestama."

27aastasel soomlasel tuleb Hamiltoni kõrval alustuseks hakkama saada aasta, kui temaga pärast Nico Rosbergi lõpetamist lühike leping sõlmiti. Uus hooaeg saab alguse 24. märtsil, kui alustatakse traditsiooniliselt Austraalias.