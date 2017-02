Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) kinnitas, et Venemaa sportlastele määratud võistluskeeldu ei tühistata ja see ei tulek ka enne novembrikuud arutluse alla.

See tähendab, et venelased ei saa kaasa teha suvistel Londonis peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.

"Meie eesmärk on puhta spordi taastamine ja oleme selleks õigel teel," sõnas IAAFi president Sebastian Coe. "Peame olema venelaste puhtuses täiesti kindlad, enne kui me neid uuesti võistlema laseme. Kõigile peab säilima kindlus, et võisteldakse võrdsetel tingimustel."

Siiski pole meie idanaabrite seis päris lootusetu, sest säilib võimalus võistelda neutraalse sportlasena. Tänaseks on juba 35 kergejõustiklast huvi üles näidanud, et neutraalse lipu all võistelda.

Säärane võimalus saamiseks, tuleb võistlusluba taotlevatel sportlastel tõestada, et neid on teatud ajavahemikul testitud ka väljaspool Venemaad.