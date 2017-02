Nädalavahetusel trauma tõttu Liverpooli koosseisust välja jäänud Dejan Lovrenit võib oodata pikem mängupaus.

Horvaadist keskkaitsjat on põlvehädad vaevanud juba pikalt ning vahetul enne kohtumist Hull Cityga tulid probleemid taas esile.

Liverpooli meediakanalite väitel on Lovrenit ees ootamas röntgen, et selgeks teha, kas tegemist on tõsisema vigastuse või lihtsalt väikse kõksuga. Viimased treeningud on 27aastane vutimees igatahes vahele jätnud.

Kuigi Lovrenit on tänavusel hooajal pidevalt seganud pisihädad, on ta Inglismaa kõrgliigas vahele jätnud vaid neli mängu. Samuti on ta tõusnud koos Joel Matipiga Kloppi kindlaks eelistuseks keskkaitses.

Liverpooli järgmine kohtumine toimub laupäeval, kui Premier Legue´is minnakse vastamisi Tottenhamiga. This is Anfield näeb Lovreni võimalike asendajatena lisaks Ragnar Klavanile ka kogenud Lucas Leivat ja noort Joe Gomezt.