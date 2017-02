Johanna Konta, räägi alustuseks oma ootustest eesseisva turniiri eel. Kui tähtis Föderatsioonide karikaturniir sinu jaoks on?

Meie eesmärk on lihtsalt endast parim anda. Tahame nautida naiskonnana kokku tulemist, kuna seda ei juhtu liiga tihti. Sellisest võimalusest tuleb maksimum võtta. Meil on suurepärane tiim, kus on hea atmosfäär. Naudime üksteise seltskonda ja loodetavasti realiseerub see väljakul ka kvaliteediks. Meie saame kontrollida ainult oma enda esitust ja olen kindel, et kõik annavad endast sada protsenti.

Milline on sinu enda hetkevorm?

Mul läheb hästi. Pärast Austraalia lahtiseid meistrivõistlusi veetsin nädalavahetuse kodus, seega oli mul piisavalt aega, et Euroopa ajavööndiga ära harjuda. Mul on väga hea meel siin olla ja ootan seda turniiri väga.

Kas oled esimest korda Eestis? Mida olid meie riigist enne kuulnud?

Pean ausalt ütlema, et ma ei tea Eesti kohta kuigi palju. Olen siin esimest korda. Naudime lume nägemist ja niivõrd külma ilma kogemist. Oleme kaks korda vanalinnas käinud, sõime seal mõlemal korral õhtust. Toit on seni tõesti väga maitsev olnud. Mulle juba meeldib Eestis, loodetavasti on meil nädala lõpus veidi rohkem aega ringi vaadata. Üldiselt on ikka nii, et kui algab tennis, siis muuks enam aega ei jää.

Johanna Konta tänavustel Austraalia lahtistel meistrivõistlustel. (ISSEI KATO)

Milline on su kokkupuude Eesti tennisistidega?

Olen korra Anett Kontaveidi vastu mänginud (eelmisel aastal Mehhikos, Konta võitis 6:3, 3:6, 6:4 – toim). Tunnen ka Kaiat Kanepit, kuid teda pole ammu näha olnud. Minu teada taastub ta vigastusest. Tenniseringkond on päris väike ja kõik tunnevad üksteist üsna hästi.

Veidi personaalsem küsimus. Sul on Ungari juured, sa sündisid Austraalias, kuid esindad Suurbritanniat. Räägi, mis sind nende kolme riigiga seob?

Mu vanemad on ungarlased, kes kohtusid Austraalias. Nad elavad seal juba enam kui 25 aastat. Vanematega räägin ma ungari keeles. Ma ise sündisin Austraalias, kuid olen peaaegu pool elust elanud Suurbritannias. Seega on minu kodu seal. See on see koht, kus ma üles kasvasin.

Su vanaisa oli suurepärane jalgpallur, kes kuulus ka Ungari koondisesse. Kas ka sinust sai seetõttu jalgpallifänn?

Ma ei jälgi seda regulaarselt. Vaatan jalgpalli vaid siis, kui mu isa seda jälgib. Ausalt öeldes tunnen ennast veidi süüdi, sest olen täielikult tennisemulli sees.

Kas mõni muu spordiala üldse pakub pinget?

Mulle meeldivad olümpiamängud, kuna siis võtavad teised spordialad mind enda rüppe. Kui olümpia läbi saab, siis naasen tennisemulli sisse. Asi pole selles, et mulle teised spordialad ei meeldiks, kuid mul pole lihtsalt mahti neid jälgida.

Johanna Konta teisipäevasel treeningul Lasnamäe tennisekeskuses. (Tiina Kõrtsini)

Kes olid noorena sinu suurimad iidolid? Kuna oled ka praegu endiselt üsna noor tennisist, siis kes on tänapäeva mängijatest need, kelle jälgimist enim naudid?

Mulle meeldis Steffi Graf, see, kuidas ta väljakul ja sellest eemal käitus. Ükskõik, mida ta tegi, igal juhul oli tema käitumises näha klassi. Minu jaoks oli see väga inspireeriv ja mingis mõttes isegi hüpnotiseeriv.

Ma pole kunagi tahtnud kedagi kopeerida. Mul on kõigi tennisistide vastu tohutu austus. Mulle meeldib vaadata kindlaid mängijaid just selle tõttu, kuidas nad oma mängu naudivad. Peamine on see, et mulle meeldib tennist vaadata.

Mõne aasta eest hakkasid sa kiiresti arenema, muutusid pidevalt üha paremaks. Meie siin vaikselt loodame, et ka Eesti mängijad teeks sellise arenguhüppe. Mis oli sinu suure tõusu taga, milline oli sinu saladus?

Siin pole peidus ühtegi saladust. Kõige taga on aastatepikkune raske töö. Tean, et väljastpoolt võis see näida äkilise muutusena, kuid ma võin lubada, et tööprotsessis sees olles on tegemist igapäevase võitlusega, ihaga saada üha paremaks.