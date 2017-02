Rio suveolümpiamängudel naispublikut oma õlise kehaga hullutanud Tonga taekwondo-maadleja Pita Taufatofua teatas eelmise aasta lõpul, et hakkab hoopis suusatajaks ning soovib võistelda taliolümpiamängudel. Nüüdseks on mees juba kolm päeva suuskadel olnud ning lootust on!

33aastane Taufatofua võistles Rios taekwondos, kuid kaotas juba avaringis ning olümpia saigi läbi. Mees otsis aga uue väljakutse ning on usinalt Saksamaal murdmaasuusatamist harjutanud. "Esimese päeva lõpuks kukkusin ma juba palju vähem kui eeldasin!"

Esimesel kokkupuutel lumega nägi Taufatofua treening välja selline:

🇹🇴 flag bearer Pita Taufatofua goes from taekwondo to skiing and reveals his plan for @pyeongchang2018! pic.twitter.com/dKb9FQwDPt — Olympic Channel (@olympicchannel) December 5, 2016

Nüüd on tongalane saanud rohkem õpetussõnu Thomas Jacobilt. "Ta peab õppima rütmi, koordinatsiooni ja tasakaalutunnetust!"

Vaata videost, kuidas Taufatofual treeningul läks ning mille nimel ta sellise (lõunamaalase jaoks) ränkraske katsumuse üldse ette võtab!