Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan andis oma kodumeeskonna Liverpooli koduleheküljele intervjuu, kus rõhutas hetkel mõõnas vaevleva klubi fännide olulisust.

Meeskond on kukkunud karikasarjadest välja ning asub 14 vooru enne hooaja lõppu kõrgliigas viiendal kohal. Kaheksa kohtumist mängitakse aga kodus ning eestlase sõnul ongi just kodupubliku toetus oluline.

"Olen isegi siin Liverpooli vastu mänginud ja see on väga raske," meenutas toonases Euroopa Liiga kohtumises Augsburgi särgi kandnud Klavan. "Kõik toetajad loovad selle klubi ning tekib tunne, et esindadki just neid!"

Eestlane usub, et fännid võivadki meeskonna august välja tirida. "Toetajatel on meie ülejäänud hooaja suhtes suur mõju. See on meile võimas tõuge, kui meiega ollakse koos esimesest viimase minutini. Kohtumine Manchester Cityga oli suurepärane näide: juhtisime, kuid nad surusid meid teisel poolajal rohkem, omades palli ning lükates meid veidi madalamale. Oli tunda, et publik mõistis meie raskeid hetki, nii et nad asusid meid rohkem ergutama. See andis meile lisaenergiat mängu lõpuni vastu panna ning võidelda!"

Klavan polnud kiitmisega kitsi. "Inimesed räägivad, et neil tuleb kananahk ihule, kui fännid laulavad "You'll never Walk Alone'", kuid see tunne valdas mindki esimest korda, kui ma olin Liverpooli pingil. See räägib väga palju nii staadioni kui nende inimeste kohta. Hull City vastu debüteerides oli nende inimeste ette tulemine ning nende kaasaelamine minu jaoks väga eriline!"