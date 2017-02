Lisaks tuleb välja tuua fakt, et Liepaja pingimehed olid TLÜ omadest selgelt resultatiivsemad: Läti tiimi vahetusmehed tõid 44 punkti, TLÜ omad kõigest kümme.

2. Kes oli TLÜ liider?

Kristo Saage. Ehkki Eesti liiga jaanuarikuu parima mängija tiitel rändas TLÜ korvialusele jõule Dzeletovicile (jaanuaris keskmiselt 21,4 punkti ja 6,8 lauapalli - H.R.), oli täna Raido Roosi hoolealuste tähtsaimaks lüliks Saage. Ja selles pole kahtluseraasugi!

Endine koondislane viskas 23 punkti (avapoolajal 19 - H.R.), realiseerides sealjuures 3+1 rünnaku ning jagas ka üheksa korvisöötu. Saage platsinägemine oli fenomenaalne ning no-look söödud olid talle täna normiks. Ausalt öeldes oleks Saage platsinägemisega pallur kasuks igale Eesti klubile.

Samuti ei saa mainimata jätta Saage nelja vaheltlõiget ega kaheksat lauapalli. Hea mitmekülgne mäng, mis TLÜd küll Eesti korvpallisõprade kahjuks võiduni ei aidanud.

3. Mis oli kohtumise suurim anomaalia?

Teab ju iga korvpallisõber, et kolmepunktivisked on korvpallis aina tähtsamaks muutunud. Seega pole ime, kui mõni meeskond teeb kaugviskeid mängu jooksul sama palju kui kahepunktiviskeid või isegi paar tükki rohkem. On ju ka BC Kalev/Cramo esituses tänavu nii olnud.

Küll on aga huvitav, et tänase kohtumise avapoolajal tegid TLÜ ja Liepaja kahe peale kokku 42 kolmepunktiviset. Kahepunktiviskeid tehti aga kõigest 25. Samas, nagu ütlevad klassikud: kui vabaks jäetakse ja käsi on soe, tuleb tulistada.

Ja noh, üle ega ümber ei saa ka faktist, et Liepaja mängis väga palju maa-ala kaitset, mis on profitasemel üliharuldane nähtus. Küllap seetõttu TLÜ mängus 39 kolmepunktiviset (kahepunktiviskeid 29 - H.R.) tegigi.

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Selgete kaotajate ridadest oleks patt kedagi kohtumise parimaks nimetada. Seega saab Õhtulehe fiktiivse auhinna kohtumise resultatiivseimana 24 silma visanud Roberts Krastins, kelle +/- näitaja oli 29.

5. Mida tuleb võistkondadel edasist silmas pidades parandada?

TLÜ kaitse oli pahatihti sama auklik kui Šveitsi juust ning Liepaja mehed jõudsid kergelt kolmesekundialasse, kus söödeti pall vabale kaaslasele või lahendati olukord ise.

Liepaja võib oma esitusega rahule jääda ning suurt miinuskohta nende mängust välja tuua ei saagi.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia ilmuvad esimesel võimalusel mängijate ja treenerite kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

TLÜ peab järgmise kohtumise alles 18. veebruaril, mil võõrustatakse koduliigas Tartu Ülikooli. Balti liiga play-off'i korduskohtumine peetakse Liepajas kolm päeva hiljem.