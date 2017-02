Sel nädalavahetusel jõuavad rallimasinad Rootsi MM-etapile, kus teiste seas võistlevad ka Ott Tänak ja Martin Järveoja. WRC tegi pilootide seas küsitluse, miks neile Rootsi ralli meeldib ning kuigi Tänakule sõna ei antud, sai suud paotada tema meeskonnakaaslasest konkurent Sebastien Ogier.

Eelkõige ootavad rallimehed Vargasseni katset, kus Colin's Cresti nime kandvalt trampliinilt pakutakse publikule vägevaid õhulende.

"See on loomulikult üks hooaja tipphetki. Colin's Crest on midagi erilist. Ja isegi kui keskendume vaid oma sõidule ja teedele, siis see on üks hetki terve hooaja jooksul, kui tunned end rahvale nii lähedal," rääkis Ogier.

"Üritan sõita nii kiiresti kui võimalik ja tihti tähendab kiirus ka hüppeid. Aga meil on siiski ka piirid. Elame-näeme, aga ometi olen kindel, et näete meid tänavu kaugele lendamas!" muigas Ogier.

Vaata videost, mida arvasid teised piloodid!