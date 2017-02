Ehkki klassikute väitel viib sihikindlus võiduni, lõpetas korvpalli Eesti meister Janar Soo oma 26. sünnipäeval ametlikult karjääri. Kuid ärge saage valesti aru: Soo on äärmiselt visa, sest tema vasaku põlve ristatisidemed on rebenenud kolm korda, kuid sellest hoolimata alustas Kohila poiss tänavust hooaega Eesti tipptiimis BC Kalev/Cramos.

Ehkki viimati Tartu Ülikoolis mänginud Soo teatas ketside varna riputamisest 17. jaanuaril, langetas ta lõpliku otsuse sünnipäevale eelnenud neljapäeval. "Käisin arsti juures ja sain teada, et ristatiside vajab uuesti vahetamist ning taastumine võtab aega kaks aastat," räägib ta. "Otsus oli lihtne, sest 28aastaselt uuesti alustamine tundub väheke hilja. Olen juba kolm korda vastu sama seina jooksnud, aitab küll. Lisaks ei näinud ma perspektiivi korvpallurina jõle äge mees olla ning keskpärasus minu eesmärk pole."

Janar Soo. (Tiina Kõrtsini)

Loobumismõtet haudus Soo veidi pikemalt, sest vigastustont ründas teda mullu detsembris kohtumises Cramo vastu. "Pärast küll mängisin, aga tundsin, et midagi on viltu." Otsus venis ka doktor Madis Rahu puhkuse tõttu. Et Soo põlv on üsna sodi, oskas vaid Rahu teada, mis tegelikult viga on.

Kaalus loobumist ka neli aastat tagasi